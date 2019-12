Veiligheidswaarschuwing: Trekfiguur Kralenframe Boerderij van Viga

Roze kraal en gele ring

De roze kraal en/of de gele ring kunnen na stoten in twee delen uiteenvallen. Kinderen kunnen ze inslikken met het risico op verstikking.

Artikelnummer

Het product is verkocht vanaf juni 2014 met:

Artikelnummer VI50120

EAN code 6934510501204

Batchnummer VG308 04/20/2013 (onderzijde product)

Verkooppunten

Het Trekfiguur was te koop bij de volgende winkels:

De Houtduif Emmen, Asbran Groningen, Kinderwinkel Lila Leiden, De Poppenkraam Noordwijk, Van de Peppel Speelgoed Wageningen, Pippel houten speelgoed Harlingen, Knutsel Frutsel Amsterdam, Cedille speelgoed Amsterdam, Kikado Houten speelgoed Enschede, Gone with the Wind Amsterdam, Game Time Speelgoedwinkel Haarlem, Tante Steef Haarlem, Polleke Kinderwinkel Enschede, Bengels kinderspeelgoed Leiden, Kinderwinkel K-DO-tje Drachten, Kinderwinkel Westerkade Utrecht, Datte & Die Rotterdam, Vervallen Jager International B.V. Lelystad, Beregoed houten speelgoed Sint-Denijs, De Speelwijzer Naaldwijk, Houten Speelgoed Mariëtte Oeffelt, Speels Houtenspeelgoed Sittard, Toffe Tantes Emmeloord, De Tondeldoos Doetinchem, De Zonnewijzer Rotterdam, Saartje b.v. Veere, Kidskeus Elst, De Bazar Hengevelde, Emma & Sam Kinderwinkel Apeldoorn, Intertoys Bob Spel+Hobby V.o.f. Meppel, Twinkel de Kadowinkel Maastricht, Lievelingetjes Lisse, Emma en Sam Kinderwinkel Vaassen, Hobbykidz Waspik, Wiep Zoetermeer, Ningbo Viga International Co., Ltd.

Geld terug

Klanten die een Trekfiguur Kralenframe Boerderij hebben, wordt verzocht dit niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel of retour te sturen aan de importeur. Het volledige aankoop bedrag en eventuele verzendkosten worden vergoed.

Contactgegevens Harlekijn Import B.V.

C. Verolmeweg 10

2171 KV Sassenheim

Telefoon: 0252-229125, e-mail: info@harlekijnimportbv.nl

