Waarschuwing: Wooden truck A.I.&E.

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat het speeltje niet veilig is. Het gaat om de artikelem met barcode 8711252 49305 3 in combinatie met batch nummer 2024139. Heb je die in huis, stop dan met het gebruik ervan.

Je kunt het houten speelgoedautootje retourneren aan het filiaal waar je het gekocht hebt. Het aankoopbedrag zal vergoed worden.

Lees het volledige bericht van de NVWA

