Waarschuwing: Xylophone-Piana Toi Toys

Het gaat om producten met modelnummer 53366 en barcode 8714627533668. De hendel aan de linkerkant van het product kan loskomen, waardoor er gevaar is voor verstikking.

De Xylophone-Piano is voornamelijk verkocht via de Action, maar ook via kleinere partijen.

Je kunt Toi Toys bereiken op telefoonnummer: 040-2543610.

