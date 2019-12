Waarschuwing: Zeeman eendjesracebaan

Voor kinderen onder de 3 jaar

De eendjesracebaan (artikel: 78998) is bedoeld voor kinderen onder de 3 jaar. Maar bij controle is gebleken dat de racebaan te kleine onderdelen bevat. Dit kan verstikkingsgevaar voor het kind opleveren.

Terugbrengen = geld terug

Zeeman adviseert de racebaan terug te brengen naar de winkel. Hier krijg je je geld terug.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zeeman via zeeman@zeeman.com of via 0172 482 911

Ook interessant: