Waarschuwing: Zeeman zachte bal met print

De bal met artikelnummer is 2676, is verkocht tussen november en december 2016 is bedoeld voor kinderen onder de 3 jaar. Dus misschien zat hij wel in de zak van Sinterklaas of lag hij onder de kerstboom?

Heb je de bal in huis? Stop dan met het gebruik ervan en breng het terug naar de winkel. Het aankoopbedrag krijg je terug.

Lees ook:

Meer over Baby & kind: