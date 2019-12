Waarschuwing zwemzitband Nabaiji Decathlon

Om welk product gaat het?

Het gaat om de zitband voor peuters transparant all sloth met handgrepen verkocht tussen 1 februari 2019 en 14 juli 2019.

Wat is het probleem?

Volgens Decathlon kan de verbinding tussen zitje en band gedeeltelijk of helemaal loskomen. In dat geval kan een kind er mogelijk doorheen zakken en in het water terecht komen.

Heb je dit product in huis, stop dan met gebruik ervan en breng het product terug naar de dichtsbijzijnde winkel.

contact informatie

telefoon: 088 33 22 888 (ma/vrij van 9:00 - 22:00

WhatsApp 06 82 59 04 28

