Laat sterk ruikend zacht speelgoed zoals Squishies eerst luchten

Is zacht speelgoed zoals Squishies wel veilig?

Het Deense agentschap voor milieu adviseert de Squishies weg te gooien. Weggooien kan bij het gewone afval. Hoewel het gehalte van sommige stoffen aanzienlijk afneemt na 3 dagen luchten, was het bij andere stoffen nog erg hoog. Dat komt waarschijnlijk omdat de afgifte van de ene stof sneller gaat dan van de andere stof.

Een van de stoffen die vrijkwam in een hoge concentratie is: N,N-dimethylformamide (DMF). Deze stof geeft een verhoogde kans op:

Schade aan de lever

Irritatie aan ogen en luchtwegen

Schade aan een ongeboren kind

Andere stoffen zijn: onder andere tri-ethylenediamine en cyclohexanone met vergelijkbare risico's.

Nederlands onderzoek

Naar aanleiding van het Deense onderzoek heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ook verschillende foamspeeltjes onderzocht. Daaruit bleek dat het gehalte aan chemische stoffen in de onderzochte Squishies onder de wettelijke grenswaarde blijft. Ze voldoen aan de wettelijke Europese eisen. Daarom heeft de NVWA de verkoop niet verboden.

Het verschil tussen beide onderzoeken is dat de Denen de Squishies onderzochten op de 'afgifte' van chemische stoffen. De Europese wettelijke eis is gebaseerd op het 'gehalte'. En deze stoffen mogen in een laag gehalte aanwezig zijn. Hoewel de NVWA dus niet kan optreden omdat er geen wettelijke grens is overschreden, is het niet wenselijk dat deze stoffen in speelgoed zitten.

Ons advies

Laat zacht speelgoed dat heel sterk ruikt een paar dagen buiten uit de verpakking luchten. Met zacht speelgoed bedoelen we Squishies en vergelijkbaar speelgoed als puzzelmatten of zachte foamblokken en schuimblokken. Door het luchten vervliegen veel van de de kwalijke dampen. Maar omdat de stoffen niet even snel vervliegen, kun je ook het zekere voor het onzekere nemen en de producten helemaal niet kopen.

