Met de Grownhub app kun je in de gaten houden wat je kind allemaal doet met zijn smartphone of tablet. Werkt de app goed en wat kun je er allemaal mee?

Update

Per 8 april 2019 is Grownhub gestopt. Gebruik je de app en heb je vragen, dan kun je een mail sturen naar hallo@grownhub.nl. Het mailadres is nog wel actief.

Conclusie: een handige app

Grownhub is een handige app waarmee je goed inzicht krijgt in wat je kind allemaal met zijn smartphone doet of hoe je kleintje met de tablet omgaat. Je krijgt informatie over de betrouwbaarheid van apps en hoe andere ouders ze beoordelen, je leest artikelen over uiteenlopende onderwerpen en je beperkt eenvoudig de schermtijd.

Er zijn meer manieren om controle te houden over schermtijd en mogelijkheden voor je kind, maar meestal gaat het om betaalde apps. Grownhub is gratis. Een nadeel: de app is er voorlopig alleen voor Android. Maar er wordt hard gewerkt aan een versie voor iOS.

Inzicht in het gebruik

Je krijgt uitgebreid inzicht in het telefoongebruik van je kind. Je weet precies welke apps of websites hij of zij gebruikt. Je krijgt informatie over:

Welke apps gebruikt je kind?

Per app zie je hoeveel tijd je kind eraan besteed. Klik je op 'bekijk alles', dan kom je ook allerlei systeem-apps tegen. Die zijn vrijwel continu actief op de achtergrond en in dit overzicht dus niet zo relevant. Maar de meest gebruikte apps staan nog steeds bovenaan.

Hoe veilig zijn die apps?

Hierin worden verschillende kenmerken van de app meegewogen: de PEGI-rating, of in-app-aankopen mogelijk zijn, of er advertenties getoond worden en wat de mogelijkheden zijn tot interactie met anderen.

Wat vinden andere ouders?

Onder 'reviews' bij de app die je kind gebruikt, lees je wat andere ouders ervan vinden. Heel relevant, want het zegt iets over de werkelijke ervaringen van ouders en hun kinderen.

Controle over het gebruik

Niet alleen inzicht in het gedrag van je kind is waardevol, je wilt ook kunnen ingrijpen als het uit de hand loopt. Door telefoongebruik vanaf het eerste moment te beperken voorkom je een hoop discussie over de tijd dat je kind de smartphone of tablet kan gebruiken.

In de Grownhub app kun je schermtijd instellen. Is de tijd om, dan krijgt je kind een melding op zijn telefoon en is het apparaat geblokkeerd voor gebruik. Hetzelfde geldt voor bedtijd: stel de tijd in op het moment dat je kind naar bed gaat en stiekem appen in bed is er niet meer bij. Hierbij kun je onderscheid maken tussen doordeweeks en in het weekend. Welke tijd je ook instelt, de app houdt er rekening mee dat het beter is om een half uur voor het slapen niet meer te 'schermen'.

Hoe installeer je Grownhub Kids?

Het installeren van de app is eenvoudig. Op je eigen smartphone of tablet download je de Grownhub app (Android / iOS) en op het apparaat van je kind gebruik je Grownhub Kids (alleen nog voor Android). Vervolgens doorloop je een aantal stappen op je eigen toestel:

Je geeft de naam en leeftijd van je kind op en kiest een icoontje.

Dan krijg je een QR-code in beeld die je scant met de telefoon of tablet van je kind. De 2 apparaten zijn nu gekoppeld.

Je doorloopt nog een aantal instellingen zodat je telefoon ook echt de activiteit op het andere apparaat mag bekijken.

Nu ben je klaar om in de app op het ouder-toestel te volgen wat je kind doet.

Artikelen voor ouders in de app

De app bevat ook veel interessante artikelen voor de ouders. Grownhub gebruikt betrouwbare bronnen als Stichting Opvoeden.nl en Mediawijzer.net. Je leest bijvoorbeeld over de richtlijnen voor schermtijd en tips voor een dagje offline zijn. Maar ook over zwaardere thema's als sexting en cyberpesten. Verder kun je veelgestelde vragen van andere ouders lezen en zelf een vragen stellen. Experts van Mediaopvoeding.nl beantwoorden deze vragen.