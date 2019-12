Nieuwe privacywet: wat betekent dit voor kinderen?

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Een nieuwe privacywet die onder andere het delen van gegevens van kinderen aan banden legt. Wat betekent dat in de praktijk?

Wat zegt de nieuwe wet?

Bedrijven mogen je persoonsgegevens verwerken als jij daarvoor toestemming geeft. Maar ze moeten wel kunnen aantonen dat ze die ook echt gekregen hebben. Simpelweg noteren dat jij toestemming hebt gegeven is dus onvoldoende.

Verwerkt een organisatie straks gegevens van je kinderen? Bijvoorbeeld via een app, een online game of via sociale media? Dan mag dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen als de ouders hiervoor toestemming geven. Organisaties moeten in dat geval ook aan kunnen tonen dat de ouders die toestemming gegeven hebben.

Welke gegevens?

Als het over persoonsgegevens gaat, hebben kinderen recht op specifieke bescherming. Vooral als het gaat om gegevens die een bedrijf verzamelt via apps en social media voor marketingdoeleinden of het opstellen van gebruikersprofielen. Kinderen zijn extra gevoelig voor (agressieve) marketing. Dus daar stel je ze liever niet aan bloot.

Voor adviesdiensten die zonder tussenkomst van een commerciële partij worden aangeboden. Zoals chatten op kindertelefoon.nl. Dan hoef je daar als ouder geen toestemming voor te geven. Er is dan geen sprake van commerciële doeleinden bij het verzamelen van gegevens.

Recht om vergeten te worden

Je krijgt als burger nieuwe rechten, bijvoorbeeld om 'vergeten' te worden. Je kunt dan in bepaalde gevallen letterlijk eisen dat organisaties je volledig 'vergeten'. Dit houdt in dat je organisaties kunt verzoeken om je persoonsgegevens te wissen. In de oude wet bestond al een 'recht op verwijdering'. Dit ging bijvoorbeeld om gegevens die niet van belang waren voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het recht op vergetelheid is nu breder en minder beperkt voor de consument.

Het recht om vergeten te worden geldt voor iedereen, maar weegt extra zwaar voor kinderen. Zij zijn zich minder bewust van de gevolgen van het delen van gegevens. Het geldt ook als je nu volwassen bent en er gegevens van je zijn verzameld toen je kind was. Destijds was je je waarschijnlijk niet bewust van de risico's en dat is een reden om jouw rechten als extra zwaar aan te merken.

Je kind toestemming geven

De wet bepaalt dat bedrijven 'redelijke' inspanningen moeten leveren om te controleren dat de toestemming inderdaad door de ouder gegeven is. Dat zijn natuurlijk vage termen, maar inmiddels is het duidelijker hoe dat er in de praktijk uit gaat zien. Voor de populairste kanalen hebben we op een rij gezet hoe je als ouder toestemming kunt geven voor het gebruik van social media.

