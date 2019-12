Privacy op de telefoon

Het is niet moeilijk om de online privacy van je kind te beschermen tegen bedrijven die stiekem willen meekijken. We geven een overzicht van stappen die je kunt zetten. Zorg ervoor dat er niet ongewild gegevens worden gedeeld vanaf de telefoon of tablet van je kind.

Wat mogen apps allemaal weten?

Apps kunnen allerlei soorten informatie op je telefoon of tablet uitlezen. Dat is vaak heel nuttig. Zo kan een weer-app dankzij de gps in je telefoon direct een weersvoorspelling voor jouw locatie geven. Maar de appmakers kunnen al die gegevens ook onthouden, bekijken en gebruiken om jou op maat gemaakte advertenties te laten zien.

App-machtigingen

Controleer op de telefoon of tablet van je kind welke ‘machtigingen’ apps vragen. En kijk mee als hij iets nieuws installeert. Bespreek welke informatie logisch is om te delen zodat de app goed werkt. Heeft zo'n weer-app bijvoorbeeld ook toegang nodig tot je foto’s of je contactpersonen? Als je twijfelt, weiger dan de machtiging. Je kunt later altijd nog toestemming geven als blijkt dat de app niet goed werkt.

Lees meer over app-machtigingen uitschakelen.

Gooi cookies weg

Als je een website bezoekt plaatst die kleine tekstbestandjes op je computer, je smartphone of je tablet. Veel van die ‘ cookies ’ zijn nuttig omdat ze bijvoorbeeld de inhoud van je winkelmandje onthouden. Sommige cookies komen van andere bedrijven en volgen het surfgedrag van je kind over meerdere websites. Daardoor is je kind een makkelijk doelwit voor marketing en reclame. Gelukkig kun je cookies weggooien.

Hoe werkt het?

Android:

Open browser Chrome en tik op de 3 puntjes, rechts bovenin

Kies 'Instellingen'

Kies 'Privacy'

Kies 'Browsegegevens wissen' (helemaal onderaan) en vink in ieder geval aan: 'Cookies en sitegegevens'

Tik op 'Gegevens wissen'

iOS:

Ga naar 'Instellingen'

Kies 'Safari'

scroll naar beneden en kies voor 'Wis geschiedenis en websitedata'

Je bent nog niet klaar want er wordt nog meer data bewaard:

Ga naar Instellingen

Kies 'Safari'

Kies 'Geavanceerd'

Ga naar 'Websitedata' en druk op 'Verwijder alle websitedata'

Je moet na het weggooien van de cookies bij sommige websites wel opnieuw inloggen.

Vergeet niet uit te loggen

Kinderen zijn er totaal niet mee bezig, maar het is wel belangrijk dat ze uitloggen bij Facebook en Google(diensten). De advertentienetwerken van Facebook en Google kunnen je kind heel precies blijven volgen op het internet, ook al gebruikt die de diensten op dat moment niet.

Zoek anoniemer

Google is een handige zoekmachine, maar leeft van advertenties. Google onthoudt daarom alles wat je kind intypt zodat het bedrijf hem steeds beter leert kennen. Je kind kan Google wel iets ‘dommer’ maken met de nodige trucjes .

Nog beter: laat hem startpage.com gebruiken. Startpage lijkt veel op Google, maar je kind zoekt op deze manier via een omweg. Zo kan Google zijn zoekgedrag niet registeren. Je kunt Startpage in de meeste mobiele browsers instellen als standaard zoekmachine . In Chrome op Android is dat helaas niet mogelijk. Je kunt wel een snelkoppeling naar de Startpage-zoekmachine aanmaken in je Android-startscherm. Klik in Chrome op de 3 puntjes bovenin voor deze optie.

Gebruik geen Facebook-apps

De Facebook-app en de Facebook Messenger-app zijn niet goed voor de privacy van je kind, omdat ze veel gegevens naar Facebook sturen. Daar worden ze weer gebruikt voor 'passende' advertenties. Er is wel een privacymenu in de apps, maar daar kun je niet veel mee.

Laat je kind de Facebook-app liever niet gebruiken. Een goed alternatief is Facebook.com in de mobiele browser. De webversie werkt ook goed. Als je de desktopversie gebruikt op je mobiele telefoon, dan kun je ook chatten. Zo heeft je kind ook de Messenger-app niet nodig. Het chatten werkt iets minder handig dan met de app, maar je gaat zo wel voor maximale privacy.

Lees ook: