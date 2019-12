Kinderen beschermen tegen schadelijke filmpjes op YouTube

YouTube is het grootste videoplatform met miljoenen gebruikers. Het staat vol met leuke, nuttige, maar ook bizarre filmpjes, van smakeloos tot ronduit schadelijk voor kinderen. Je wil niet dat ze naar dit soort beelden kijken. Maar hoe voorkom je dat?

YouTube Kids

Hele kleine kinderen kun je eigenlijk niet zelfstandig naar YouTube laten kijken, zonder het risico te lopen dat ze een schadelijk filmpje tegenkomen. YouTube biedt maar heel weinig mogelijkheden voor het blokkeren van video's.

Google (eigenaar van YouTube) heeft YouTube Kids ontwikkeld, een kindervariant van het platform vooral geschikt voor peuters en kleuters.

Realiseer je het geen waterdicht systeem is. In andere landen zijn titels als Peppa Big of Mickey Mouse misbruikt om kinderen schadelijke versies van deze tekenfilms te tonen. Blijf dus altijd in de buurt, ook als je kind naar YouTube Kids kijkt.

Beperkte modus in Youtube

Voor de wat oudere kinderen is YouTube Kids minder geschiks. Dan kun je gebruik maken van de 'Beperkte modus' van het gewone YouTube. Hiermee worden de meest schadelijke filmpjes geblokkeerd.

Google gebruikt allerlei signalen om mogelijk schadelijke content op te sporen en te filteren, zoals de titel, beschrijving en metadata (achterliggende informatie) van video's. Maar ook de beoordelingen van gebruikers en leeftijdsbeperkingen worden daarbij gebruikt.

Ook dit systeem is niet waterdicht, daar is YouTube simpelweg te groot voor. Maar het is altijd nog beter dan je kind ongefilterd filmpjes te laten kijken.

Om de beperkte modus te kunnen gebruiken, moet je een Google-account hebben en ingelogd zijn. Loop voor de zekerheid alle Google privacy-instellingen na.

Volg daarna deze stappen:

ga naar YouTube.com en log in

klik links in het menu op 'Instellingen'

klik helemaal onderaan de pagina op 'Beperkte modus'

scroll nog even naar beneden, anders zie je de opties niet

klik op 'Aan' en daarna op 'Opslaan'.

Mocht je zelf iets tegenkomen dat ongepast is, dan kun je dat als zodanig aanmerken:

Klik rechtsonder de video op de drie grijze puntjes.

Klik dan op 'melden', daar kun je aangeven wat je ongepast vindt aan de video.

Zet automatisch afspelen uit

Een standaard instelling op YouTube is het 'automatisch afspelen'. Dat zorgt ervoor dat na elke video automatisch de volgende begint. Om te voorkomen dat je kind in een eindeloze serie van foute filmpjes belandt, kun je deze functie uitschakelen. Als je een video bekijkt, dan zie je boven de suggestielijst aan de rechterkant een schuifje 'Autoplay'. Hiermee kun je het automatisch afspelen in- en uitschakelen.

Video's kunnen verwarrend zijn voor kinderen

YouTube is ook een platform voor videokunstenaars. Sommige video's bevatten indrukwekkende effecten die soms niet van echt te onderscheiden zijn. Vooral voor kleine kinderen kan dit soms verwarrend zijn. Praat met je kind over wat je allemaal met video kunt doen om het net echt te laten lijken.

Voor de oudere kinderen zijn de vloggers een goed gespreksonderwerp. Sommigen verdienen bakken met geld door het aanprijzen van producten. De video's komen heel spontaan over, alsof de vlogger het product toevallig heeft gekocht en geprobeerd. Ondertussen zitten er gespecialiseerde mediabedrijven achter die de vlogger met een complete marketing strategie zo populair mogelijk willen maken. Leg je kind uit hoe dit werkt en dat niet alles wat op YouTube te zien is, zo echt is als het lijkt.

Youtube volledig blokkeren

De enige manier om te voorkomen dat je kinderen schadelijke filmpjes tegenkomen op YouTube, is om het helemaal te blokkeren. De mogelijkheden om video's te blokkeren op het platform, zijn ronduit teleurstellend.

Door een account aan te maken voor je kind en dat te koppelen aan een digitale familie-omgeving, kun je instellen dat je kind niet op YouTube kan komen. Dat kan bijvoorbeeld met Google Family Link. Je kind krijgt dan een kinderaccount, waarbinnen je allerlei beperkingen kunt instellen. Opvallend: ook Google zelf vindt dat YouTube niet geschikt is voor kinderen. Zo heeft een 9-jarige alleen toegang tot YouTube Kids, maar dat is in Nederland nog niet te gebruiken.

Ook met programma's als Kaspersky Safe Kids of Norton Family Safety kun je YouTube blokkeren. Of gebruik Microsoft Family om de beperking in te stellen.

