Checklist kinderopvang kiezen

Als je na je verlof weer aan het werk gaat, wil je je kind met een gerust hart kunnen achterlaten bij de kinderopvang. Bij een keuze voor een kinderdagverblijf is een prettig sfeer belangrijk, maar let ook op de kwaliteit van de opvang: is het er veilig en schoon? Is er voldoende bekwaam personeel?