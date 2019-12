Kinderdagverblijven: ervaringen van ouders

Waarom dit kinderdagverblijf?

Extraatjes zoals muziekles of yoga zijn leuk, maar blijken niet doorslaggevend in de keuze voor een kinderdagverblijf. Ouders vinden het vooral handig om een opvang in de buurt te hebben. Voor 70% van de ouders die de vragenlijst invulde was dat de belangrijkste afweging voor hun keuze.

Ook het gevoel dat ouders bij de kinderopvang hebben, bijvoorbeeld na een kennismakingsgesprek of rondleiding, is heel bepalend voor de keus. Daarnaast vindt men het fijn om een kinderdagverblijf te hebben dat dicht bij de levensovertuiging staat. De prijs en aangeboden extra’s zijn dan minder van belang.

Meestal tevreden

Verreweg de meeste ouders zijn tevreden over de kinderopvang. Men vindt het het belangrijkst dat hun kind het goed naar hun zin heeft. Dat alles niet altijd even goed geregeld is, maakt dan minder uit. Als men verbeterpunten noemt, zijn dat vaak minder wisselingen tussen de leidsters of het beter opvolgen van bijvoorbeeld het voedingsbeleid.

Over de enquête

1190 mensen vulden de enquête in. Dat waren mensen die reageerden op onze Facebook-oproep en mensen uit het Consumentenbond-panel. Het merendeel was vrouw.

Bijna 1000 kinderdagverblijven zijn opgenomen in het onderzoek.

De kinderen gingen gemiddeld 2 dagen per week naar het kinderdagverblijf.

Het uurtarief van €7,18 werd het vaakst betaald. Het hoogst betaalde tarief is €9,75 per uur.

