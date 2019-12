Werken jij en je partner beiden en gaat jullie kind naar de kinderopvang of kinderdagverblijf (voorheen peuterspeelzaal)? Dan kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Ook als je een alleenstaande werkende ouder bent of een opleiding volgt. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Gaat je kind naar de kinderopvang, dan heb je alleen recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Je kunt ook toeslag krijgen als je een verplichte inburgeringscursus volgt. Als je een partner hebt, geldt daarvoor hetzelfde.

De toeslag is alleen bedoeld voor de uren die je daaraan kwijt bent en geldt voor dagopvang (bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder) en buitenschoolse opvang. Sinds 1 januari 2018 kun je ook kinderopvangtoeslag aanvragen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat en de gemeente niet meebetaalt. Zorg er wel voor dat je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Voor buitenschoolseopvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen krijg je geen kinderopvangtoeslag.

Voor opvang bij opa en oma krijg je dus normaal geen kinderopvangtoeslag. Als voorwaarde geldt ook dat je voor je kind kinderbijslag of een pleegouderbijdrage krijgt. Of je moet het kind in belangrijke mate onderhouden. Word je werkloos, dan heb je daarna nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijs

Er gelden maximale uurprijzen voor de verschillende soorten kinderopvang.

Maximale uurprijs 2019 Voorgesteld 2020 Dagopvang €8,02 €8,17 Buitenschoolse opvang €6,89 €7,02 Gastouderopvang €6,15 €6,27

Rekenvoorbeeld Het kindercentrum waar jouw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, berekent een uurtarief van €7,70. Jouw kinderopvangtoeslag wordt berekend over maximaal €6,89. Over de resterende €0,81 heb je dus geen recht op toeslag. Berekent jouw kindercentrum verschillende uurprijzen bij verschillende pakketten? Bijvoorbeeld met of zonder vakantieopvang? Dan loont het om een proefberekening kinderopvangtoeslag te maken. Soms is een uitgebreider pakket netto toch goedkoper, door de lagere uurprijs. Je hebt dan minder kosten die voor je eigen rekening komen.

Aantal uren

Je kunt per kind voor maximaal 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is maximaal 230 uur per maand. De kinderopvanguren zijn gekoppeld aan de gewerkte uren van de mínst werkende partner. De berekening gaat als volgt:

Gaat je kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 140%.

Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 70%.

Je kunt voor de berekening van het aantal uren ook de rekenhulp gebruiken. Heb jij recht op kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel? Bereken je toeslag op de website van de Belastingdienst.

Hoogte kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. Ouders met een toetsinkomen lager dan €24.610 krijgen 96% van de kosten voor kinderopvang voor hun eerste kind vergoed. Bij een tweede kind en verder is dit ook 96%.

Aan de andere kant van het spectrum krijgen ouders met een toetsingsinkomen van €129.920 (in 2019, in 2020 wordt dit waarschijnlijk €126.332) of hoger 33,3% vergoeding van de totale kinderopvangkosten voor hun eerste kind. Voor het tweede kind en verder krijgt deze groep minimaal 67,64% en maximaal 82,5% terug. In de toeslagentabel kun je zien op welk percentage kinderopvangtoeslag jij recht hebt. Je moet dan je (gezamenlijk) toetsingsinkomen weten.

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag kun je maar met 3 maanden terugwerkende kracht aanvragen. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis. Je kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

