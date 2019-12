Yaris Single ook met tuigje First Baby onvoldoende veilig

Nieuws|De kinderstoel van Yaris is ook met het tuigje First Baby onveilig, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Uit onze Test Kinderstoelen was de Yaris Single één van de vijf kinderstoelen waarbij wij een direct gevaar constateerden. De openingen bij de benen bleken te groot, waardoor een kind door de opening heen kan glijden en op de grond kan vallen. In een reactie liet Yaris ons weten dat er een tuigje voor de stoel beschikbaar was, en deze hebben wij hebben wij in ons lab getest.

Weinig veiligheid

Uit deze test bleek dat de stoel ook met het tuigje te weinig veiligheid biedt voor een kind. De eis aan een tuigje voor een kinderstoel is dat er een sterke verbinding moet zijn tussen het harnas en het obstakel tussen de benen of het moet een tuigje zijn met een riempje tussen de benen. Bij de First Baby van Yaris is dat niet het geval. Het kind zit vast met het tuigje aan de rugleuning, en niet aan het riempje van de stoel tussen de benen.

Verder viel op dat het harnasje dat Yaris ons leverde een goedkeuring voor de EN 13210 norm heeft. Dat is een norm voor kindertuigjes, loopriempjes en soortgelijke artikelen. Het tuigje is daarmee niet per definitie geschikt voor een kinderstoel. Toch werd de First Baby aanbevolen door de fabrikant om te gebruiken met de Yaris Single kinderstoel. Daarom hebben we het wel als dusdanig getest.

Norm

In de norm voor de kinderstoelen is de kracht die op het tuigje wordt uitgeoefend hoger dan is vastgesteld bij de EN13210 norm. Het klittenband blijkt dan ook niet tegen deze hogere kracht bestand, het liet te vroeg los. De Yaris kinderstoel is dus ook met het door de fabrikant aanbevolen tuigje niet veilig.

Benieuwd welke kinderstoelen wél veilig zijn? Bekijk dan onze kinderstoelen vergelijker.

Bekijk ook