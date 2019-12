Hoe wij kinderstoelen testen

Veiligheid

Veiligheid is wel het belangrijkste aspect van de test. Het testoordeel kan niet hoger zijn dan het oordeel voor veiligheid. De veiligheidstest bestaat uit verschillende onderdelen:

het algemene ontwerp

stabiliteit

bescherming tegen vallen, zoals een tuigje

onbedoeld inklappen

kleine onderdelen

armleuningen

(verstelbare) rugleuning

zittting

wielen

Duurtest

De duurtest is ook onderdeel van de norm en weegt apart mee. In de duurtest beoordelen we de kwailiteit van de tuigjes, de kwaliteit van het tafelblad en we onderwerpen de stoelen aan een impact-test.

Informatie en handleiding

In de norm staan verschillende eisen met betrekking tot de waarschuwingen die in de handleiding moeten staan en op de stoel. We kijken bij elke stoel of aan de eisen voldaan wordt.

Gebruiksgemak

Het gebruiksgemak van de stoelen is beoordeeld door een panel van 3 ouders onder begeleiding van een expert van het lab. Het panel bestaat uit 2 moeders met kinderen in verschillende leeftijden en een vader met een baby van 17 maanden. De ouders kregen 2 dagen om zich de stoelen eigen te maken. Daarna vulde ze een vragenlijst in over het gebruik. Ze gaven een oordeel over verschillende aspecten:

assemblage

verstellen

kind in de stoel (vast) zetten

Instellen van de bescherming tegen vallen

comfort van het kind

dragen van de stoel

opbergen van de stoel

schoonmaken

veelzijdigheid

Selectie van de modellen

We baseerden onze selectie op het aanbod in de Nederlandse winkels. Dat vulden we aan met de modellen die volgens onze Facebook-pagina Baby en kind populair waren.

Europese Veiligheidsnorm

De Europese Veiligheidsnorm is onlangs herzien. Check bij de aankoop van een kinderstoel naar welke versie van de norm verwezen wordt.

