Ikea past tafelblad Blames aan

Nieuws|Goed nieuws. In 2016 constateerden wij dat bij de Ikea Blames kinderstoel mogelijk een vinger klem kan komen te zitten onder het tafelblad. Nu blijkt dat het tafelblad van de Blames is aangepast.

Beter Testoordeel

In onze test van 2016 zagen we dat het mogelijk is dat een vingertje klem komt te zitten onder het tafelblad. De foto hierboven toont het riskante onderdeel. De nieuwe versie van de Ikea Blames heeft een beter tafelblad waardoor de vingerbeknelling niet meer mogelijk is. Het testoordeel van de Ikea Blames is daarmee gestegen van een 3,7 naar een 6,7.

Sticker geeft duidelijkheid

Ikea heeft sinds 11 mei 2016 de aanpassing van de stoelen doorgevoerd. Je kunt op de sticker op de stoel zien of jouw stoel voor of na de wijziging is geproduceerd. Op de rechterkant van de sticker staan 4 cijfers. De eerste 2 cijfers geven het jaartal aan en de laatste 2 cijfers de productieweek.

Stoelen met een nummer hoger dan 1620 zijn dus voorzien van het nieuwe tafelblad. Bij de stoelen die voor die tijd geproduceerd zijn moet je alert zijn dat je kind niet aan de onderkant van het tafelblad gaat zitten peuteren: een vinger kan klem komen te zitten.