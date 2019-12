Kinderstoel kopen: waar let je op?

Een meegroeistoel is vaak duur in aanschaf, maar gaat wél jaren mee. Wel zo duurzaam. Gewone kinderstoelen gebruik je tot je kind een jaar of 3 is. Daarna past je kind niet meer in de kinderstoel en moet je waarschijnlijk in de weer met stoelverhogers om je kind op de goede hoogte aan tafel te zetten met een gewone stoel.

Een meegroeistoel doet wat hij zegt: hij 'groeit' mee met je kind. De voetensteun en het zitvlak kun je in hoogte verstellen, en indien nodig ook in diepte. Afhankelijk van de lengte van je kind zet je ze op de goede hoogte. Je kind zit dan altijd op dezelfde hoogte aan tafel als de rest van de familie. Zelfs een baby kan soms al aan tafel, dankzij een speciale wipstoel die je op de stoel kunt bevestigen of babyinzetstoeltje. Maar zet je baby niet te lang in een stoel, ook niet in een inzetstoeltje waar de baby praktisch in ligt. Een baby heeft ruimte nodig om zich te ontwikkelen.

Je kunt de meegroeistoelen tot verschillende leeftijden gebruiken; tot een jaar of zes, anderen tot ver in de pubertijd. Ze zijn vaak zelfs te gebruiken door volwassenen.

Wil je een meegroeistoel aanschaffen let er wel op hoe je de stoel moet verstellen. De meest bekende meegroeistoel - de Stokke Tripp Trapp - moet bijvoorbeeld eerst deels los geschroefd worden om zitting en voetensteun te kunnen verstellen. Maar er zijn ook stoelen zoals de Nomi Evo move die traploos te verstellen zijn en waarbij zitting en voetensteun eenvoudig los te draaien zijn en weer vast te zetten.

