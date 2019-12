BabyBjorn Kinderstoel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De BabyBjorn is verkrijgbaar in 3 kleuren. Hij is inklapbaar, maar niet in hoogte verstelbaar. Eetblad kan in de vaatwasser. Te gebruiken tot een maximale lengte van 95 cm. Er bevinden zich 2 "klossen" onder het tafeltje waardoor het nog moeilijker is voor het kind om op te staan.