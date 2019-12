Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bloom Fresco is te gebruiken vanaf geboorte omdat het zitje/de kuip in ligstand gebruikt kan worden. De stoel moet dan op de laagste positie staan. Na zo'n 6 maanden als je kind zelfstandig rechtop kan zitten kantel je de stoel rechtop naar de peuterstand (eventueel met zittingverhoger). Tot 36 maanden kan je de stoel met eigen tafeltje gebruiken. Vanaf 36 maanden tot 36kg (ca. 8 jaar) gebruik je hem als gewone stoel. De zitting is 360 graden te draaien. De tafel is te verwijderen en kan in de vaatwasser gewassen worden. Het frame is verkrijgbaar in vijf kleuren de zitting in 14 kleuren. De metallic uitvoering is duurder. Beugel, voetensteun (te gebruiken tot 24 maanden), tafelset en zitverhoger worden meegeleverd. De starterkit moet erbij worden gekocht, deze bevat een groot en een klein kussen, de 5 puntsgordel en een smart gesp.