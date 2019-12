Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Born Lucky kinderstoel is verkrijgbaar in 3 verschillende kleur uitvoeringen, maar het binnenste deel van de zitting is altijd van bruin leer. De zitting is verstelbaar in 3 posities, de hoogte in 6. Hij heeft een 5 puntsgordel en een afneembaar tafelblad met bekerhouder. In de duurtest krijgt hij een lagere score omdat het tafelblad niet meer te verzekeren was aan 1 kant.