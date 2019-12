Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Brevi Slex Evo is een meegroeistoel die te gebruiken is als eetstoel vanaf 6 maanden tot een gewicht van 15 kg. Na 15 kg kan de stoel als een gewone stoel zonder beugel gebruikt worden. Heeft een vijfpuntsgordel, maar deze en het tafelblad worden niet altijd standaard meegeleverd. Brevi heeft ook speciale kussens voor de stoel. Er is ook een Relax optie voor te koop waarmee hij vanaf 0 maanden tot 9 kilo te gebruiken is. We konden niet alle accessoires los in de winkel vinden.