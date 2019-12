Chicco Polly 2 Start (2018)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Chicco Polly 2 Start heeft een rugleuning die in de breedte te verstellen is. De rugleuning is verstelbaar in 4 standen, de totale hoogte van de stoel is verstelbaar in 8 stappen om hem geschikt te maken voor gebruik aan de eettafel. Hij is geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleurstellingen.