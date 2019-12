Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Chicco Polly Magic relax is geschikt vanaf de geboorte maar beperk dan hoevaak de baby er in ligt. De rugleuning is op verschillende standen instelbaar en er zit een verkleinkussen bij dat aan twee kanten te gebruiken is. Vanaf 6 maanden kan de baby in de zitstand in de stoel.