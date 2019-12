Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Te koop bij PinkorBlue en Amazon. De Chicco Polly Progres5 is een stoel die op verschillende manieren is te gebruiken. Vanaf de geboorte is hij te gebruiken door hem helemaal plat te leggen. Daarna kan je hem gebruiken als een hoge kinderstoel. Hij kan ook op een lage stand en je kunt hem uit elkaar halen en de zitting dan als stoelverhoger gebruiken op een gewone stoel. Hij is te gebruiken voor kinderen tot 30 kilo. De bekleding van de zitting bestaat uit twee delen. Het binnenste deel kan je eruit halen als je kindje wat groter is.