Childhome Evolu 3-in 1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Childwood Evolu 3-in-1 is vergelijkbaar met de 2-in-1 met het verschil dat hij nog langere poten heeft zodat dat stoel ook aan een bar of keukeneiland past. Je kunt een opbergmandje (24.95) en stoelkussen(32,95) apart aan schaffen. Voor de stoel is ook een schommelstoel onderstel verkrijgbaar. Die gebruik je - uiteraard - alleen wanneer de stoel in de laagste stand staat.