Childhome Evolu One 80°

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De zitting van de Childwood Evolu One 80° is te draaien om zijn as. Je kunt de zitting 90 graden naar links en naar rechts draaien. Heeft twee standen; de poten zijn in hoogte te verstellen zodat je er ook een lage kinderstoel van kunt maken geschikt voor een tafel van 50 cm hoog. Gebruik hem in de lage stand voor een kind jonger dan 36 maanden en minder dan 15 kilo. Gebruik dan geen tuigje. In de hoge versie gebruik je de stoel tot 36 maanden en is hij geschikt om te gebruiken aan een tafel van 75cm hoogte. In de hoge stand gebruik je altijd het tuigje. Met extra verlengpoten kan je de stoel aan passen tot een hoogte van 90 cm zodat hij te gebruiken is aan een keukeneiland. Voor de stoel is apart een newborn seat verkrijgbaar (25 euro), maar beperk hoe vaak de baby er in ligt. Het tafelblad is los te verkrijgen voor 35 euro, de lange poten inclusief voetensteun voor 45 euro). In de laagste stand voldoet hij niet aan de eisen die in de norm voor hoge kinderstoelen worden gesteld qua stabiliteit.