Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Childwood Evolu 2 is een 2in1 stoel. De vermelde prijs is zonder accessoires; Het tafelblad kost 37 euro, de bekleding 28 euro. Het is een kinderstoel met 2 hoge standen, en een lage stand. De hoge versie gebruik je tot maximaal 36 maanden. Gebruik je hem in de lage stand voor een kind jonger dan 36 maanden en minder dan 15 kg dan moet je geen tuigje gebruiken. In de hoge stand gebruik je altijd het tuigje. In de lage stand voldoet hij niet aan de eisen die in de norm voor (hoge) kinderstoelen worden gesteld. Voor de stoel is ook een schommelstoel onderstel verkrijgbaar. Die gebruik je - uiteraard - alleen wanneer de stoel in de laagste stand staat.