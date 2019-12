Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Childwood Lambda 2 is een houten stoel verkijgbaar in verschillende kleuren. Hij heeft een vijfpuntsgordel en geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden. Hij heeft wel een probleem bij het tafelblad waar vingers mogelijk in knel kunnen komen te zitten, en het sluitmechaniek van het tafelblad ging in de test kapot. Het tafelblad is omhoog te klappen zodat het boven de rugleuning komt te zitten. Bekleding is los te koop voor 25 euro.