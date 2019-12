Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Cybex Lemo chair is een meegroeistoel die te gebruiken is vanaf geboorte tot en met volwassenen. Je kunt er de wipstoel van Cybex op installeren. Als je baby kan zitten zet je hem in de stoel met de babyset. De baby set (70 euro), tafelblad (30 euro) en een comfort kussentje (30 euro) schaf je apart aan. Het kussen kan gewassen worden in de wasmachine op 30 graden. De stoel is getest inclusief tafelblad en babyset, maar zonder kussen. De prijs geldt voor de geteste uitvoering. Hij is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren. De geteste versie is van staal/kunststof maar de stoel is ook verkrijgbaar met houten zitting en voetsteun.