De Geuther Family 2335 is een houtenkinderstoel met eigen tafelblad. Voor extra comfort en om de stoel te verkleinen zijn er kussentjes bij verkrijgbaar. Hij is te gebruiken vanaf 6 maanden in de configuratie met tafelblad tot een leeftijd van 36 maanden en een gewicht van 25 kg. Zonder tafelblad en tuigje (los 20 euro) is hij te gebruiken door personen met een gewicht tot 85 kg. De stoel is verkrijgbaar in zes verschillende kleuruitvoeringen.