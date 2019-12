Hauck Beta + 2019

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Hauck Beta + kan je met het baby accessoire (Alpha Bouncer) gebruiken vanaf de geboorte, maar doe dat liefst zo min mogelijk. Vanaf 6 maanden als je kindje zelf kan zitten kan hij in de gewone stoel. De stoel is verkrijgbaar in twee kleuren. Wordt geleverd met taflblad, zitkussen, 5-punts-harnas, wielen en horizontale bar.