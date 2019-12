Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ikea Antilop is een eenvoudige kinderstoel met veiligheidsgordel. De poten zijn makkelijk demontabel en daardoor is de stoel ook goed mee te nemen. Het Antilop blad is los verkrijgbaar voor 5 euro. Bekleding is te koop voor 4 euro. Koop je de Antilop tweedehands? Let dan op, in 2012 was er een terugroep actie voor modellen met leveranciersnummer 17389 en een productiedatum van 0607 tot 0911 (JJMM, dus van juli 2006 tot en met november 2009). Het leveranciersnummer staat op de stoel voor de naam 'ANTILOP'. De 'klokjes' links daarvan geven het productiejaar (het bovenste klokje) en de productiemaand (het onderste) aan.