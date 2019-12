Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ikea Blames wordt geleverd inclusief blad en veiligheidsgordel. Verkrijgbaar in zwart en rood. "Pyttig" kussentje is verkrijgbaar voor 5,99. In 2016 concludeerden wij dat dat er een mogelijkheid was voor vingerbeknelling onder het tafelblad. Ikea gaf aan nooit meldingen hebben gehad van ongevallen hieromtrent. De stoel is door hun eigen keuring steeds goed gekomen. Sinds mei 2016 is er een aanpassing geweest in het productieproces waarbij dit verholpen is. Op de sticker kan je aan de linkerkant een nr vinden waarvan de eerste twee cijfers aangeven in welk jaar het model geproduceerd is en het tweede de productieweek.