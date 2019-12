Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Joie Mimzy LX heeft een tafelblad dat in drie dieptes te verstellen is. De hoogte is in zeven standen in te stellen en de voetsteun op dire niveau's. Hij heeft een tafelblad met een bekerhouder en snackcompartiment. Het bovenste deel van het tafelblad kan in de vaatwasser.