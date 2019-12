Joie Mimzy Snacker

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Joie Minzy Snacker is in 6 verschillende kleuren te koop. De stoel is opvouwbaar. Hij is te gebruiken vanaf 6 maanden tot een gewicht van 15 kg. HIj heeft een opbergnet tussen de poten. Het tafelblad kan aan de stoel opgehangen worden als hij is ingeklapt. De rugleuning kan ook in een liggende positie gebracht worden.