Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kidsmill Up! Is een meegroeistoel waarbij zitting en voetensteun op veel verschillende standen ingesteld kunnen worden. Hij is geschikt vanaf 6 maanden. Hij is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren. Een kussenset is apart verkrijgbaar. De test is gedaan zonder tafelblad dat apart te koop is voor 15 euro. Als uitbreiding kan je ook een het Newborn frame (+/- 75 euro) kopen. Die is geschikt voor gebruik op de kinderstoel en een onderstel van een wipstoel. Voor dat frame moet je wel nog apart bekleding kopen (zo'n 40 euro), en het frame van de wipstoel is ook apart verkrijgbaar (65 euro).