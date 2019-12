Maxi Cosi Minla

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze stoel van Maxi cosi is verkrijgbaar in drie verschillende kleurstellingen. Omdat de zitting ook helemaal plat kan, kun je hem gebruiken vanaf geboorte tot ongeveer 6 jaar. Beperk zolang een kindje zelf nog niet kan zitten wel de tijd dat het in de stoel ligt/zit. Je kunt de stoel in 5 standen van zitten naar slapen verstellen. Het tafelblad kan aan de achterpoten worden opgeborgen, en heeft 4 verschillende standen. De zitting, been- en voetsteunen zijn op verschillende posities in te stellen. De hoes is van waterafstotende stof en kan afgeritst worden en in de wasmachine.