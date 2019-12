Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Mima Moon kinderstoel is te gebruiken van geboorte met een speciale los te verkrijgen stoelverkleiner. Hij is te gebruiken tot 45 kg, de meeste kinderen zijn dan zo'n 12 jaar. De stoel is traploos in hoogte verstelbaar. Hij heeft een vijfpuntsgordel en een afneembaar tafelblad.