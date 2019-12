Nuna Zaaz (2017)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nuna Zaaz is in 7 verschillende kleuren verkrijgbaar. Het tafelblad en voorbeugel zijn afneembaar. De stoel is traploos in hoogte te verstellen. Hij heeft een kunststof zittig die wat zachter is dan het frame. De fabrikant is het niet eens met ons oordeel over de vingerbeknelling. Zij zijn van mening dat de stoel wel aan de norm voldoet. We hebben de stoel opnieuw laten testen. De norm is inmiddels minder streng waardoor de Nuna inderdaad voldoet, maar wij zijn het niet eens met deze aanpassing aan de norm. Nuna heeft de handleiding wel aangepast.