Prenatal Meegroeistoel

De Prenatal houten meegroei stoel is geschikt vanaf 6 maanden tot een maximum gewicht van 30kg. Wordt geleverd met 5 puntsgordel. Het tafelblad van meegroeistoel kan eraf gehaald worden en de zitting en voetsteun zijn in hoogte verstelbaar. Gebruik wanneer je kindje nog klein is (6 maanden tot een jaar) een stoelverkleiner. De stoel is in 5 verschillende kleuren leverbaar.