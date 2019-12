Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Quax Ultimo 3 Sit up 4-in-1 stoel is zowel op tafelhoogte als keukeneiland hoogte te gebruiken. In de laagste stand is hij te gebruiken als gewone stoel. Het verstellen doe je door drukknopen op de inschuifbare poten in te drukken. Hij wordt geleverd inclusief tafelblad en met een kunststof zitkussen. Er is ook een verkleinkussen verkrijgbaar van badstof. In onze test haalt hij de stabiliteitstest niet in de tafelhoogte stand. De armleuningen kunnen naar beneden gebogen worden en zijn tijdens de test vervormd waardoor hij minder stabiel wordt. De fabrikant herkent zich niet in de resultaten van ons onderzoek.