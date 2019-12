Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Qute Q-diner is geschikt voor kinderen van ongeveer 6 tot 36 maanden tot 17 kg. Hij is in 6 hoogte verstelbaar en de zitting is naar achteren te kantelen. Het tafelblad is afneembaar en kan er ook helemaal af en aan de achterkant van de stoel geklikt worden. De stoel heeft onder de zitting een opbergmandje.