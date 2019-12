Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Schardt Holly is geschikt voor kinderen tot 3 jaar. De poten kunnen worden ingekort zodat je een klein stoeltje overhoudt. De voetsteunen haal je er dan ook af. Het tafelblad is in drie posities te gebruiken. De bovenste laag van het tafelblad is eenvoudig af te nemen om het schoon te maken.=. De stoel is voorzien van een driepuntsgordel. Hij is met vier kleuruitvoeringen van het zitkussen verkrijgbaar.