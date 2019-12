Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Schardt X-tra is een tafel en stoeltje in 1. Als je hem gebruikt als hoge kinderstoel dan draai je het tafeltje op zijn kant en zet het stoeltje erin. De stoel is zonder blad te gebruiken. Deze kinderstoel heeft een probleem met het tuigje; dat voldoet niet aan de veiligheidseisen in de norm en daarom raden we het stoeltje af.