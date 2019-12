Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Stokke click wordt geleverd inclusief eetblad & veiligheidstuigje. Wil je ook een kussen erin, dan moet je die los aanschaffen voor 29 euro. Hij is verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren. De voetensteun verstel je in hoogte door hem om zijn as te draaien. Het tuigje kan in de wasmachine en het tafelblad in de vaatwassers. De stoel is geschikt voor kinderen van de 6 maanden tot 3 jaar.