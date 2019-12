Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Stokke Steps is het tweede model van Stokke. De stoel is verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren hout voor het frame. De zitting is er alleen in het wit. De standaard garantie is 2 jaar, na online registratie 3 jaar. De vermelde prijs is voor de stoel zoals afgebeeld inclusief babyset. Accessoires: Babyset € 89 + kussentje € 39- €45 + tray € 45 + wipstoel € 169. Als je de wipstoel erbij aanschaft is de stoel te gebruiken vanaf geboorte.