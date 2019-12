Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Stokke Tripp Trapp is waarschijnlijk de meest bekende meegroeistoel, verkrijgbaar in 12 kleuren. De standaard garantie is 2 jaar, maar na online registratie 7 jaar voor de houten onderdelen. 3 jaar op kunststof onderdelen van de Newborn Set en Babyset. De vermelde prijs is voor de stoel zoals afgebeeld dus inclusief tafelblad, zonder tafelblad kost de stoel €190. Verkrijgbare accessoires: Babyset € 50, Newborn Set € 89, bekleding € 39, tray € 44, tuigje € 35.