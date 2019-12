SUPAflat kinderstoel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Supaflat is zoals de naam al doet vermoeden heel plat wanneer hij opgeklapt is. Hij is met een wandbeugel aan de muur op te hangen. En is daarmee de stoel geschikt voor wie weinig ruimte heeft en de stoel niet continu in de kamer wil hebben staan. Hij is verkrijgbaar in wit en blank gelakt. De kussen zijn in 8 verschillende kleuren verkrijgbaar.