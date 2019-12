Tiamo Meegroeistoel hout G75000

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Tiamo meegroeistoel kan gebruikt worden vanaf 6 maanden, maar voor 6 maanden tot een jaar moet je er een verkleiner bij gebruiken. Deze wordt niet standaard bij de kinderstoel geleverd. Stoelverkleiners van Tiamo zijn los verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Hij is verkrijgbaar in 3 kleuren.